¿En qué va el lío diplomático entre Colombia y Guatemala?

El doctor en derecho y magíster en derecho internacional, Enrique Prieto, advierte que “aquí lo primero es decir que claramente toda esta situación ha generado un encuentro de tipo diplomático entre los dos países y entre dos presidentes que suelen ser radicales con algunas posiciones, y es desafortunado porque hay buenas relaciones diplomáticas y comerciales entre Guatemala y Colombia”.

No obstante, resalta que “lo importante es decir que cuando Naciones Unidas acuerda con el gobierno de Guatemala que se va a crear esta comisión esos dos países acuerdan en el artículo 10 explícitamente que ‘todos los comisionados que hacen parte del Cicig gozarán de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgadas a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas’, y Guatemala es parte de ese otro tratado que es la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en 1991, y de acuerdo con esos acuerdos Iván Velásquez está protegido para no ser investigado por ninguno de esos hechos que una autoridad le puede imputar en el marco de su labor como comisionado de la Cicig. Entonces por más de que investigue no va a poder solicitar una orden de Interpol o una extradición. Es distinto a lo que sucedió con la investigación de Ecuador contra Juan Manuel Santos, que fue el primer ministro de Defensa investigado por un país extranjero, que en ese caso era distinto porque la inmunidad que se le dio a Santos fue porque fue elegido presidente y los jefes de Estado tienen inmunidades”.

Y en torno a los señalamientos de los Estados Unidos y la ONU contra el poder judicial de Guatemala, Prieto cita una investigación de la guatemalteca Mónica Mazariegos, doctora en DD. HH., que señala que “los gobiernos en Guatemala a partir de 2017 han estado cooptados por estas bandas criminales dedicadas a la corrupción, porque además conozco varios fiscales y jueces exiliados de Guatemala por investigar a altos funcionarios públicos, y actualmente hay una persecución adelantada desde altas esferas del poder público a esos funcionarios que en su momento adelantaron esas investigaciones, y lo de Velásquez hace parte de esa campaña sistemática”.