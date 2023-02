Eln pide al gobierno de Petro frenar operaciones militares

En el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional que se llevan a cabo en México, alias Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo armado, reveló algunos de las posturas que debe cambiar el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en materia de un cese al fuego bilateral.

“Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en el que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones”, explicó Beltrán a través de un space en Twitter.

El jefe negociador ratificó que en la actualidad no hay un cese al fuego con el Gobierno; sin embargo, criticó a la fuerza pública por un combate llevado a cabo en la vereda El Cacao, en zona rural de Buenaventura, donde –según él– siete integrantes fueron “rematados”.

“El Estado sigue sus operaciones ofensivas contra nosotros y tenemos que hacer acciones de resistencia en respuesta a esto. Nuestro reclamo no es por el ataque, pues no hay cese al fuego, sino por la masacre, que es una violación contra los derechos humanos”, aseguró.

Por otro lado, Pablo Beltrán consideró que todos los frentes del Eln respetarán lo acordado en la mesa de diálogos.

“Yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones. Aquí yo no hago lo que a mí se me ocurra, entonces eso le garantiza a todo el Eln participar en lo que estamos haciendo aquí para que nadie salga a decir que no está de acuerdo”, explicó.

En ese sentido, Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, dejó entrever que algunos de los frentes de guerra del Eln consideran que “es necesario elevar la confrontación para sentirse con más fuerza en la mesa de confrontación”, una postura que calificó de equivocada.

“No vamos a empantanarnos en cuestiones técnicas de cese al fuego en una organización que no presenta frentes claros de guerra y en algunos casos están articulados con sectores comunitarios”, agregó en diálogo con RCN radio.

Por otro lado, el frente de guerra oriental de la guerrilla del Eln entregó pruebas de supervivencia del sargento viceprimero del Ejército Nacional Libey Danilo Bravo, quien fue secuestrado el pasado 14 en Arauquita, Arauca.

“Lo tratan muy bien. La liberación será muy pronto”, dijo Beltrán.

Drama indígena

La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, Mireia Villar, alertó este viernes del riesgo de extinción que corren algunas “comunidades y pueblos indígenas” del país, víctimas de la violencia del conflicto armado y de los desastres naturales.

“El desplazamiento del que están siendo sujetos, el impacto en sus medios de vida, el uso del territorio para fines contrarios a su cosmovisión significa que estamos perdiendo lenguas, personas y aproximaciones a la espiritualidad”, lamentó Villar en el lanzamiento de la “Estrategia para impulsar la gestión humanitaria en pueblos indígenas”.

Entre las principales problemáticas que enfrentan los indígenas, el documento apuntó a la violencia en los territorios en la medida en que, según el Registro Unificado de Víctimas, para abril de 2022 se contabilizaron 249.699 víctimas.

Es por esto que el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Gerardo Jumi, hizo un llamado al Gobierno colombiano y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) a que deben llegar al cese de hostilidades “para proteger a la población civil”.