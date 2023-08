ELN libera a intendente Luis Gómez en el Cauca

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó en la mañana de este miércoles, en el departamento del Cauca, al intendente Luis Alberto Gómez, comandante de la estación de Policía de Colón Génova, en el departamento de Nariño, y quien había sido secuestrado el pasado 29 de julio.

"El señor intendente Luis Alberto Gómez Olivar, secuestrado el pasado 29 de julio en Cauca cuando se dirigía a visitar a su familia, ya está en su hogar. Recibirá la atención médica necesaria que determinará su estado de salud", explicó el general William Salamanca, director de la Policía.

Al haber tanta ambigüedad, ha habido también muchas polémicas sobre si acciones como el secuestro serán una violación del cese de hostilidades. Tras la firma del acuerdo el jefe negociador del ELN, "Pablo Beltrán", dijo casi tras levantarse de la mesa que "las retenciones (como llama la guerrilla a los secuestros), si no son necesarias, no se harán".



Pero, ¿qué dice el DIH sobre el secuestro? Pues básicamente el DIH considera que un actor armado puede tener en su poder a una persona -siempre tratándola con condiciones dignas- si la considera un peligro, es decir, si pertenece a otro bando, por ejemplo.



Sin embargo secuestrar a un civil que no tiene que ver con el conflicto para pedir dinero a cambio o intercambio por otro favor es una toma de rehenes y es un crimen de guerra no amnistiable -con o sin cese al fuego-.