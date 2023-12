“Insolencia”: duras críticas a jefe de Eln por condicionar cese de secuestro

José Félix Lafaurie, miembro del grupo negociador del Gobierno, contradijo a Antonio García e indicó que en los acuerdos del quinto ciclo no se habla de una financiación para la guerrilla.

“Yo creo que él (A. García) debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras son para trasformar los territorios que se intervenga por parte del proceso”, precisó en su cuenta de X.

“Yo creo que él (A. García) debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras son para trasformar los territorios que se intervenga por parte del proceso”. @delegacionpaz https://t.co/CcQaTx0HsR — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) December 26, 2023

El senador David Luna, de Cambio Radical, se sumó a las voces de rechazo a través de sus redes sociales: "Una pantomima igual a los politiqueros que aprobaron la reforma a la salud en Cámara: una cosa dicen en la mesa y ante los medios de comunicación, y otra muy distinta es lo que hacen en los territorios. El Presidente ya debería quitarse la venda de los ojos; estos delincuentes no tienen ninguna voluntad de paz", publicó.

Una pantomima igual a los politiqueros que aprobaron la reforma a la salud en Cámara: una cosa dicen en la mesa y ante los medios de comunicación, y otra muy distinta es lo que hacen en los territorios. El Presidente ya debería quitarse la venda de los ojos; estos delincuentes no… https://t.co/28BW45WZPC — David Luna (@lunadavid) December 26, 2023

El partido Centro Democrático aseveró que lo dicho por el jefe del Eln es "cinismo".

¡CÍNICOS!



Eln condiciona suspensión del secuestro a que entrega de recursos para financiamiento https://t.co/1FMe4sDR5I — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 26, 2023

El ex ministro del Interior Daniel Palacios opinó: “Pagar por dejar de delinquir, propuesta en común entre lo que propone el Gobierno al país y lo que propone el ELN. Sin embargo, esto no es nada diferente a una extorsión con pago anticipado por parte del Estado. No lo adornemos, llamémoslo lo que es”.

Pagar por dejar de delinquir, propuesta en común entre lo que propone el gobierno al país y lo que propone el ELN.



Sin embargo esto no es nada diferente a una extorsión con pago anticipado por parte del Estado. No lo adornemos, llamémoslo lo que es



Recuerdo la definición de… https://t.co/A9h7vCFWzX — Daniel Palacios (@DanielPalam) December 26, 2023

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, afirmó que se trata de “otro chantaje. Este es el resultado de una política laxa en contra de la criminalidad. Mientras Petro está arrodillado a las guerrillas, los colombianos sufren las consecuencias. Petro nos devuelve en el tiempo, a lo peor de la violencia”.

Otra chantaje más.



Este es el resultado de una política laxa en contra de la criminalidad.



Mientras Petro está arrodillado a las guerrillas, los colombianos sufren las consecuencias.



Petro nos devuelve en el tiempo, a lo peor de la violencia. https://t.co/iTKBuEHWa7 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) December 26, 2023

El expresidente del Senado Ernesto Macías culpó al Gobierno de las nuevas pretensiones de la guerrilla.

“Como el ‘gobierno’ paga por no matar, ahora los cabecillas del grupo terrorista ELN exigen que les paguen por no secuestrar. Nos lo había anticipado el minInterior. Los del ‘cambio’ y todos los bandidos pretenden saquear al Estado”, sostuvo.