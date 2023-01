“No existe ningún acuerdo para un cese al fuego bilateral”: Eln

A través de un comunicado de prensa, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) precisó que no se suma al cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro.

"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", explicó el grupo guerrillero en un comunicado de prensa.

Además, el Eln señaló que en el pasado ciclo de diálogos realizado en Venezuela que culminó el 12 de diciembre pasado "solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa y se inició a realizar ajustes a la Agenda que fueron llevados a consultas, tanto al Presidente como al Comando Central".

En ese orden de ideas, la decisión del cese al fuego -según el Comando Central- es algo que debería establecerse y ajustarse en la segunda mesa de diálogos.

"En el siguiente ciclo pactado a realizarse en México, está acordado culminar el ajuste de la Agenda. Una vez concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el Decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo", explicaron.

Desde que asumió la presidencia, el pasado 7 de agosto, Gustavo Petro y su Gobierno han defendido una política de "paz total" que ya ha logrado retomar las negociaciones con el ELN en Caracas.



"Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año", agregó el mandatario.



Según la información proporcionada por Presidencia el cese bilateral tendrá verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.



Por el momento, "no se contempla el cese del fuego con otras organizaciones", agregó Presidencia, pero el Gobierno hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones.



El anuncio no tardó en recibir reacciones positivas, entre ellas la del jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien insistió en que "Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia".