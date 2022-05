AMLO dice que “lamenta mucho” la violencia en elecciones en Colombia

El informe reveló que marzo fue el "peor mes" con tres asesinatos y un desplazamiento forzado causado presuntamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de amenazas contra candidatos.

“En el caso de las elecciones, que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe. Porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan ‘acarreados’ (manipulados) pueden triunfar los corruptos", dijo López Obrador sin referirse a un hecho concreto.

El ciclo electoral en Colombia, que tuvo su primera cita el 13 de marzo con la renovación del Congreso, se cerrará con las elecciones presidenciales que tendrán una primera vuelta el 29 de mayo y, en caso de que ningún candidato consiga suficientes apoyos, una segunda vuelta tendrá lugar el 19 de junio.

El presidente comparó la situación de Colombia con las elecciones en México, que tuvo uno de los comicios más violentos en su historia en las votaciones intermedias de 2021, con más de 100 políticos asesinados, entre ellos 36 aspirantes y candidatos a distintos cargos, según la consultora Etellekt.