Trinos de esposo de Amelia Pérez nunca fueron objeto de debate: Corte Suprema

¿Cómo fue la jornada de votación en la Corte Suprema para elección de Fiscal General? El resultado de esta sesión extraordinaria era uno de los más esperados en el país, pues después de cuatro sesiones ordinarias de la Sala Plena, en las que no se logró elegir el reemplazo de Francisco Barbosa, el martes 12 de marzo fue la fecha definitiva y finalmente hubo 'humo blanco', aunque con algunos cambios repentinos.

En horas de la mañana y minutos antes de que los 23 magistrados de la Corte iniciaran la sesión, Amelia Pérez, una de las ternadas a Fiscal se acercó a las instalaciones del alto tribunal con un documento: era su carta de renuncia.

Sin embargo, en diálogo con Blu Radio, el presidente de la Corte, magistrado Gerson Chaverra, explicó que la renuncia de la abogada no se tomó en cuenta. Las razones obedecen a que debía renunciar ante el presidente Gustavo Petro, y no ante esa Corporación. "No renunció a quien correspondía", dijo el togado en esa emisora.

Por esto, los magistrados iniciaron la votación de las tres aspirantes al cargo y no tuvieron en cuenta ningún cambio en la terna; Pérez recibió solo un voto y Luz Adriana Camargo fue elegida como la nueva fiscal general de la Nación.

En la carta de renuncia se lee que su decisión “obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno”, haciendo referencia a los polémicos trinos de su esposo Gregorio Oviedo.

Pero, de acuerdo con el presidente de la Corte, los trinos no fueron objeto de debate durante las sesiones.

"Nunca se hizo deliberación sobre el tema de los trinos conocidos y que se dice fueron emitidos o escritos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Ese hecho nunca fue objeto de debate en el marco de nuestras sesiones", ratificó Chaverra en Blu Radio.