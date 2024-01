El país lamenta la muerte de Julio E. Sánchez Vanegas y recuerda su legado

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe manifestó sus condolencias a la familia del locutor y presentador. "Conocí a don Julio Sánchez Vanegas, siempre mantuvimos una buena conversación. Lo aprecié. Deploro su partida y hago llegar nuestro sentimiento de pesar a Julio Sánchez Cristo y a toda la familia" dijo.

El Ministerio de Cultura recordó el legado que dejará para siempre Julio E. Sánchez. "La televisión y la radio en Colombia perdieron hoy, a uno de sus pioneros y más grandes exponentes: Julio Sánchez Vanegas, empresario, productor, presentador y uno de los hombres más influyentes en el mundo audiovisual colombiano", escribió.

El Ministerio recordó que "Julio Sánchez Vanegas marcó a varias generaciones de colombianos con un legado que construyó a punta de trabajo duro, esfuerzo y dedicación y que hoy continúan algunos de sus hijos, también desde el mundo de la radio y la televisión".

Incluso en el sector de la música, algunos artistas lamentaron su partida. Chayanne expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió del presentador.

"Con gran pesar recibo la noticia de la partida de Julio Sánchez Vanegas, un grande de los medios de comunicación en Colombia. Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia", escribió.