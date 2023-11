El padre de Luis Díaz ya había recibido amenazas, según reveló un familiar

Asimismo, recalcó que Luis Manuel había recibido varias amenazas meses antes que se perpetrara el rapto.

“Él ya tenía amenazas, él me contaba (…) las autoridades aún no han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y cómo van a hacer una cosa de esas”, puntualizó.

Al menos 130 policías y 110 militares colombianos buscan por tierra y aire al padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool, secuestrado el sábado en el departamento caribeño de La Guajira, mientras crece la preocupación de las autoridades por la posibilidad de que sea llevado a Venezuela.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo a periodistas que "hay una atención muy importante de parte del Gobierno Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional por lograr la recuperación sano y salvo muy pronto" del señor Díaz.