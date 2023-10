“Están trayendo muerte”: mensaje del padre Chucho tras peregrinación a Israel

Ahora bien, uno de sus señalamientos más sorprendentes fue su respuesta a las afirmaciones en las redes sociales sobre el supuesto costo de la peregrinación que él lideró en Israel. Orjuela fue enfático al respecto y negó rotundamente ser propietario de alguna compañía encargada de organizar y realizar dichos viajes: “Esto me pareció irrespetuoso, me pareció agresivo. Yo no he cobrado seis mil dólares, ¿cómo voy a cobrar? (...) Esto es totalmente absurdo. Duele que se juegue con el dolor de los demás”.

Posteriormente, el líder religioso lanzó una advertencia impactante a aquellos que sí hacen negocio de las peregrinaciones aún a sabiendas de la situación que actualmente se vive en Medio Oriente: “Yo solamente les digo a las personas que están haciendo eso: no lo hagan porque están trayendo muerte a sus familias, porque esto no se hace".