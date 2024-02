No se eliminará la PGN y no hay nada sobre reelección presidencial: Osuna

“Veo la oposición tan desubicada que se inventan una cosa que no existe para criticar el invento que ellos mismos hicieron. O sea, no, no está en la agenda nada relacionado con la reelección presidencial. Nada, eso no se va”, manifestó el ministro.

Sin embargo, concluyó, una posibilidad que sí se ha discutido es la de modificar el sistema de elección del fiscal general de la Nación, debido a las recientes polémicas que han surgido alrededor de la demora para elegir a la nueva cabeza de la entidad.