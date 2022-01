“Luego de 6 y 7 semanas viene un descenso progresivo de casos covid”: INS

Por lo anterior, manifestó que es necesario optimizar las pruebas para hacer un control más eficiente del virus.

“Debido a la velocidad de propagación y la congestión de servicios de salud, tenemos muchos casos de sintomáticos y asintomáticos leves que pueden ser manejados como una gripa habitual en la gran mayoría”.

Sostuvo que se debe centrar el diagnóstico en las personas sintomáticas y en su detección oportuna, así como también en los hospitalizados y en las personas que mueren.

“Lo primero hay que entender que la vacuna es contundente para reducir hospitalización y muerte. Segundo, debo reconocer cuáles son los signos de alarma. Tercero, yo me protejo de otros usando las medidas no farmacológicas, pero sobretodo protejo a los otros. Así que si tengo síntomas aseguro el distanciamiento, reduzco la interacción con otros, uso el tapabocas, y me aíslo”, precisó FranKlyn Prieto.