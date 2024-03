“El Gobierno no tiene ánimo de construir con la reforma a la salud”

R.

Mira, esto fue el resultado de diferentes audiencias públicas en las cuales participamos, pero también de unas mesas técnicas en donde se escucharon diferentes actores del sistema de salud. Se escuchó a la ciudadanía, se escuchó al personal asistencial, al talento humano, a los médicos, a la academia, a las asociaciones de pacientes y usuarios. Tú sabes que desde el año pasado el Partido Conservador tiene una posición de bancada de no acompañar la reforma. Pero, sin embargo, hicimos ese ejercicio responsable, muy estudioso de escucharlos a todos, porque somos conscientes de que el sistema de salud sí necesita unos cambios. Pero, lastimosamente, es evidente que esas necesidades que hoy se requieren no se incluyeron en la reforma del Gobierno. Necesidades como que el tema del talento humano, el proyecto del gobierno no lo profundiza. Primero, no da garantías para que haya más especialistas en todas las regiones del país, en los centros poblados como en las zonas rurales. No mejora las condiciones del talento humano en salud. Este es un proyecto que el Gobierno no tiene aval fiscal. Hoy en día no sabemos cuánto vale la reforma. Hoy todavía no se ha resuelto el gran problema que tiene el sistema de salud, que es el financiamiento. ¿Cómo vamos a cambiar y a modificar todo el sistema si todavía no tenemos los recursos resueltos?