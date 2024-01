Carlos Lehder insiste: Alfonso López Michelsen recibió dinero del Cartel

Una de esas menciones se trata del ex presidente de la República Alfonso López Michelsen. Según el colombo-alemán, el político se reunió con él y Pablo Escobar en el Hotel Intercontinental de Medellín, donde recibió el dinero en mención. Todo esto lo ratificó el mismo Lehder en una entrevista para Semana.

“Yo no planeaba destapar la botella política porque después va a ser difícil ponerle el corcho nuevamente. Obviamente que en esos años, y tal como lo describo en el libro, Pablo (Escobar) y yo hicimos todo lo pacíficamente posible en un principio para lograr la suspensión del tratado de extradición y eso incluía sobornar a todos los políticos posibles. Eso ocurrió”, fue la respuesta del ex capo, citado por el medio nacional.

En la nota se le vuelve a insistir sobre si el ex presidente recibió dinero del Cartel de Medellín, a lo que Lehder responde: “Soy muy específico, el caso se extiende hasta las cortes federales de Estados Unidos, este episodio de las donaciones que Pablo y yo, junto con otros miembros del Cartel de Medellín, entregamos a los hermanos Londoño White, me refiero a Diego y Santiago Londoño, en una reunión en el Hotel Intercontinental de Medellín, creo hace 40 años. Yo soy sincero: prefiero ver que con dineros de economías subterráneas se apoye la democracia y no ver a embajadas de derechas o de izquierda apoyando a nuestros candidatos”.