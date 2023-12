El escudero del legado de Gabo

“A mí realmente me hace feliz mi trabajo, es realmente lo que más me absorbe; segundo mi familia, tengo una familia magnífica, me hace feliz todas las personas que hacen parte de mi familia, tercero el poder estar entre Barranquilla y Cartagena, he construido toda mi vida entre las dos ciudades. Finalmente, me hacen feliz los libros, soy un fanático de los libros; entonces, me encantan los libros, mi biblioteca, mi colección, mis libros dedicados por Gabo y por mucha gente importantísima de mi vida; entonces, también en ese sentido no solo los leo y los disfruto, sino que colecciono libros”, señaló.

Por último, fiel a su estilo, asegura que Colombia necesita dejar de encontrar tantos culpables a todos los problemas actuales y, de a poco, empezar a unir esfuerzos para construir país, un anhelo al que espera contribuir desde la fundación.

“Hay que cambiar el chip, es decir, que no solo la dirigencia, sino la gente se dé cuenta que más que señalar culpables tenemos entre todos que buscar soluciones, promover trabajo colaborativo, sacar adelante proyectos, y esas soluciones –por supuesto– pasan por combatir la corrupción, porque desgraciadamente creo que mucho de esa división es interesada para aprovecharse políticamente o económicamente de otros; entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad, y eso no solo en Colombia, en toda América Latina”, concluyó.