El drama de los indígenas por el conflicto armado

La región Caribe, territorio amplio y que alberga un importante número de pueblos indígenas, registró una escalada de violencia alarmante en 2022, lo que generó que miles de aborigenes decidieran a la fuerza convertir los parques de las grandes urbes en su nuevo hogar.

Los pueblos indígenas de Cesar, Córdoba y Sucre fueron los que más sufrieron por la guerra.

“De los 115 pueblos autorreconocidos en Colombia, 50 fueron objeto de vulneraciones a sus derechos humanos. El pueblo Zenú, siendo el mayor afectado, registró un total de 238.010 víctimas, debido principalmente al confinamiento del que fue objeto en el mes de mayo. Le sigue la Nación Embera con 148.703 personas afectadas, en su mayoría, por la imitación impuesta a su libre movilidad al interior de su territorio ancestral, y el pueblo Awá con 12.465 víctimas”, explica el informe.

La Costa Caribe tiene una situación particular. Debido a ser una zona más que atractiva para la minería ilegal, por sus jugosas rutas del narcotráfico y una variedad de salidas hacia el mar para su comercialización, los grupos ilegales han mantenido una lucha sin cuartel para engordar sus arcas.

Uno de los focos del conflicto está en el sur de Córdoba, donde se registra la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente 18 de las Farc-EP y los Caparrós; mientras que en el sur de Bolívar hay actuación del Ejército de Liberación Nacional.

“En todas esas zonas hemos sembrado muertos indígenas por causa de la violencia que ha generado la disputa del territorio y de las drogas ilícitas. Por los patios pasan hombres uniformados de uno y otro bando y los indígenas no pueden hacer nada. Ya no podemos salir a cazar tranquilos, no somos libres, estamos azotados por la violencia”, dijo en su momento Yeferson David Domicó, miembro del Cabildo Mayor Alto Sinú Río Verde en el municipio de Tierralta.

Además, en el Cesar hay una delicada situación con el accionar de las AGC y el Eln.

Por su parte, en los Montes de María hay gran influencia de disidentes de las Farc y Clan del Golfo.

Por último, el quinto foco se localiza en la Sierra Nevada, en donde el Clan del Golfo y los Pachenca libran una sangrienta batalla que ha afectado a miles de familias.

“Igualmente, es importante notar que producto de las dinámicas sociales, económicas, políticas y del conflicto armado en la frontera con Venezuela, miembros de los pueblos indígenas Yukpa, Barí y Wayuu han debido desplazarse al territorio colombiano, situación que los deja en una isla sin fin del olvido, no recibiendo una oportuna atención estatal”, señaló la Onic.

Cabe recordar que miles de emberas permanecieron más de cuatro meses en diferentes parques de Montería tras quedar en medio del fuego cruzado de varias organizaciones al margen de la ley.

Por último, la Onic reveló que los pueblos indígenas que permanecen en las zonas fronterizas de Colombia ( La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada) se encuentran cada vez más desprotegidos.

“Por ser pueblos indígenas cuyos territorios se encuentran compartidos por dos o más países en el que se incluye Colombia, sus condiciones de existencia tienen unas características especiales que lamentablemente no son las óptimas para el acceso a derechos”, concluyeron.