“El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma”: Petro

"No vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas, así que el Gobierno entra a actuar. El Inri va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma cuando más se necesitaba. Allá él, pero la reforma es absolutamente imprescindible", dijo el jefe de Estado.