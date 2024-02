EE. UU. alerta a sus ciudadanos por “amenaza del crimen en toda Colombia”

Además, advierten que los ciudadanos estadounidenses deberían siempre estar alerta ante la posibilidad de que organizaciones criminales y grupos terroristas puedan adelantar “ataques con poca o nada de precaución” apuntando al transporte, al comercio, entidades, , instalaciones militares y policiales, aeropuertos e instalaciones del gobierno de EE. UU.

En ese sentido, aclaran que “si bien los terroristas no han apuntado específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataque podrían resultar en víctimas no deseadas”.En esa misma línea, el Departamento de Estado dio una serie de recomendaciones con el fin de que sus connacionales no sean víctimas de la inseguridad en el territorio nacional: