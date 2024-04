Dueños de Aquarela denuncian “toma ilegal” de sus oficinas en Medellín

"La decisión adoptada por el Director de Control Urbano de Cartagena no fue notificada a Promotora Calle 47 SAS en los términos que expresamente señala la ley. En este contexto la diligencia de posesión practicada en la mañana de hoy de las oficinas de la constructora en Medellín se aparta del debido proceso. Esta actuación se hará valer ante las autoridades competentes", se lee en el comunicado de la firma.

Agregan que los representantes solo pudieron hacer aprehensión de material de una serie de documentos contables y financieros. Además, indican que por ser la toma ilegítima, interpondrán "los recursos legales a que haya lugar para la defensa del derecho al debido proceso de la sociedad, comoquiera que el hecho fue adoptado de manera abiertamente ilegal".

Asimismo, señalan que ducha acción no era procedente por los siguientes aspectos: no ha habido incumplimientos por parte de la sociedad; se han acatado todos los requerimientos de las autoridades; y Promotora Calle 47 SAS no sufre quebranto patrimonial.

"Además de ejercer los recursos contra la decisión, se seguirán dando las discusiones necesarias para preservar los derechos de Promotora Calle 47 SAS y de todos los compradores del proyecto habitacional Aquarela, situado en el Barrio Torices de Cartagena", se lee en la parte final del escrito.