“El imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón y sin sentido”

Y agregó Maduro sobre el polémico empresario, señalado como su testaferro: "Además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados, y particularmente las medicinas claves para el tema de la pandemia del coronavirus. Ahí es cuando lo secuestran. (...) Él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno todo lo que ya se conoce: las torturas”.

Y concluyó el controvertido dirigente de Caracas: "Jamás he tenido un testaferro. Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás”.