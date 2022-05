Duque desmiente compra de avión presidencial ecuatoriano

El presidente Iván Duque desmintió las acusaciones de su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien lo vincula en la adquisición de un avión presidencial de Ecuador. La compra de la aeronave causó malestar en la opinión pública frente la situación económica que presenta el país.

Se trata de un Jet Ejecutivo Legacy EMB-135BJ con capacidad para 14 pasajeros, distribuidos en tres cabinas con moquetas y asientos de cuero, y que dispone, además, de una cocina y una sala de equipaje; que habría sido adquirido por parte de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC-.

“Colombia ha tenido conversaciones con Ecuador sobre un avión que ellos tienen a disponibilidad, pero quiero ser enfático en esto: no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi Gobierno”, dijo Iván Duque.

Lasso aseguró esta mañana que ha vendido uno de los dos aviones presidenciales, el Legacy Embraer brasileño adquirido en la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), a Colombia por un valor de 8 millones de dólares.