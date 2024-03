“Hay cosas que huelen mal”: director de la Ungrd

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, se mostró altamente preocupado por las constantes denuncias de supuesas irregularidades dentro de la entidad, que está en el ojo del huracán por aparentes sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua potables a comunidades vulnerables en el departamento de La Guajira.

"Estoy muy preocupado por la situación en la que recibo la entidad, nosotros vamos a detener los giros hasta estudiarlos porque se instrumentalizan los cargos del ejecutivo para politiquear (...) “Yo no soy juez, pero yo siento que aquí pasaron cosas difíciles de explicar, cosas que huelen y se ven mal. Si Olmedo López cometió algún delito tiene que pagar lo injustificable”, dijo el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

"Yo no soy juez, no soy procurador, no soy fiscal y digamos que aquí a mí no me corresponde hacer la instrucción del caso, pero lo que sí le puedo decir, y aprovecho para destacar el papel que jugaron los medios de comunicación en este escándalo, es que han pasado cosas que son injustificables, yo le puedo hablar de las responsabilidades políticas que deben asumir los anteriores funcionarios y por supuesto que estamos aquí para enfrentarlas y darle la cara al país, pero pareciera, se ve muy mal la situación", agregó.

Además, explicó que su administración estará orientada en "investigar a fondo y entregar los hallazgos a las autoridades competentes sobre el direccionamiento de dinero público que está destinados a la población más pobre del país".