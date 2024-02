Con pago de 2.5 billones se acaba la deuda con las EPS: Adres

“Lo que está mal es que digan que esa plata, si no les pagan esa pequeña porción de dinero frente al gran volumen de recursos que reciben, no dan cierto tipo de servicios porque ellos les no pueden hacer eso, no pueden ni partir los servicios ni partir las cuentas”, sostuvo el funcionario.

El pasado 1 de febrero la Corte Constitucional dio la razón a las EPS sobre los presupuestos máximos y ordenó en consecuencia al Ministerio de Salud pagar los reajustes debidos por tal rubro correspondientes a 2021, 2022 y 2023.