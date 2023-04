Diego Guauque contó cómo le fue en su tercera quimioterapia

“Al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande pero manejable, sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, dijo.

La tercera sesión de quimioterapia estaba programada para la penúltima semana de marzo, pero tuvo que ser aplazada varios días debido a infortunados resultados en exámenes médicos.

“La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas, entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia”, contó Diego Guaque en sus ‘historias’ de Instagram el lunes 27 de marzo.