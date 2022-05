Retos en el camino a la eliminación de la homofobia, bifobia y transfobia

En los últimos tres años las acciones del gobierno en pro de la comunidad LGBT han estado paralizadas.

Esto se debe a que, a pesar de que el Decreto 762 de 2018 adopta la Política Pública Nacional LGBTI, esta no cuenta con una línea base. Es decir no tiene presupuesto, ya que no involucra al Departamento Nacional de Planeación y no cuenta con una instancia de participación de las organizaciones LGBT.

“En el actual gobierno no se ha incentivado acciones para proteger los derechos de los LGBT y de hecho, tenemos uno de los picos de violencia más altos actualmente”, asevera Castañeda.

Ante esto, la corporación que tiene injerencia en 9 ciudades- 8 en la región Caribe y Medellín- buscó la forma este 17 de mayo de llamar la atención de los gobiernos locales.