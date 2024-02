Desactivan carro bomba cerca de la Alcaldía de Tuluá, Valle del Cauca

Se dolió además Toro de que "no puede ser que estemos volviendo a vivir en Colombia los crueles tiempos ya superados. Todos los actores del Estado debemos unirnos para devolverle la tranquilidad a los tulueños y a la región Pacífica. No me cansaré de repetirlo, la seguridad del Valle depende de la seguridad del suroccidente del país y solo, si actuamos unidos, el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, podremos ser exitosos en esta lucha".