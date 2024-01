Alcancé a ver cuando todo eso se venía encima: sobreviviente del Chocó

Deiner Alexánder Córdoba, hallado bajo el alud por los socorristas, contó a la revista Semana que cuando empezó la fuerte lluvia en ese tramo de la carretera que conecta a Quibdó con Medellín se refugió rápidamente en la casa vecina de Rocío Mazo, en la que había también cerca de 60 personas, entre transeúntes y conductores y pasajeros de vehículos, pero hasta este lugar llegó el derrumbe.

Desde el Hospital General de Medellín relató: “Me salvé gracias a un amigo y él falleció. Él fue el que me colocó en alerta que se venía el derrumbe, él fue el que me avisó y yo salí corriendo. (...) Alcancé a ver cuando ya todo venía encima. De ahí para allá, ya no tengo recuerdo de nada porque todo eso me arrolló”.

Luego, prosiguió, “vinieron a auxiliarme personas que estaban buscando personas”, lo que calificó como “un milagro de Dios”, aunque tiene un diagnóstico de lesiones en las costillas y la clavícula que tendrán que ser operadas.