Trabajadores de MinSalud perderían su trabajo por ser “aliados” de oposición

“¿’Caza de brujas’ en Minsalud? Según organización sindical el Secretario General, Gonzalo Parra, estaría amenazando con desvincular a funcionarios de carrera administrativa ‘sino compartían las ideas del gobierno actual’. La destecnificación avanza aupada en la politización”, se lee en un trino de Andrés Forero, congresista del Centro Democrático.

El político acompañó la publicación con un audio donde se escuchan las que serían las palabras del secretario Parra. "El funcionario que no esté de acuerdo, que no se sienta cómodo, tiene toda la libertad de presentar una notica que diga 'Renuncio a mi cargo. Yo no me siento bien aquí, yo no me identifico con las políticas del actual Gobierno' y sencillamente, con todo el gusto, se le acepta su renuncia", se escucha decir en el audio.