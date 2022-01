Denuncian a Quintero por tildar de “fraudulenta” la revocatoria en su contra

La denuncia de Rodríguez, por los delitos de injuria, calumnia y violación de datos personales, se da también después de que el alcalde de la capital antioqueña impugnara unas 35 mil firmas de la revocatoria.

Entre tanto, ante la otra polémica generada en medio de la revocatoria en Medellín, el registrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, admitió que conoce a Alfonso Portela, abogado de Quintero, pero aseveró que no está impedido por ello.

“Yo no soy la persona que verifica ni da el dictamen de las firmas, eso está a cargo del director de censo electoral. Conocí al doctor Portela porque llevo 16 años trabajando en la Registraduría. Tengo una relación cordial con una persona que fue mi jefe. (...) No tengo ningún impedimento. La función de certificar o no las firmas de un mecanismo de participación ciudadana no hace parte de las funciones del registrador delegado para lo Electoral”, aseveró.