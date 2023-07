75 municipios están en riesgo para el ejercicio de los alcaldes: Defensoría

De acuerdo con lo manifestado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se han realizado las advertencias necesarias sobre alteraciones de orden público de cara a las elecciones de octubre próximo y aún no ha habido respuesta alguna.

“Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, aseveró el defensor Camargo.