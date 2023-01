Defensoría a Petro: “El cese el fuego debe tener unas reglas claras”

"El cese el fuego bilateral debe estar condicionado al cumplimiento de unas reglas, unos compromisos y unos términos que acuerdan el Gobierno nacional y las diferentes estructuras armadas", estimó este miércoles el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El 31 de diciembre, tras el anuncio de Petro en redes sociales de un cese el fuego con cinco grupos armados (que finalmente se quedó en cuatro, tras la retirada del ELN), el Gobierno emitió un decreto a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio que con el objetivo de "suspender la afectación humanitaria de la población en general" y "suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública" y estos grupos.

El decreto incluía a cuatro disidencias de las FARC y establecía la suspensión de operaciones de la fuerza pública y estimaba que los protocolos del cese al fuego "tendrán carácter reservado", además de establecer un sistema de veeduría y monitoreo mediante el Gobierno, las disidencias, organizaciones sociales e Iglesia, al que se podía sumar la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).

No enunciaba este decreto -y no lo ha explicado aún el Gobierno- qué acciones por partes de los grupos armados podrían vulnerar este cese al fuego, por lo que no se puede saber si conductas como patrullajes, lanzar panfletos amenazantes o incluso secuestros incurrirían en una vulneración del cese de hostilidades.

"El hecho de tener un compromiso con la paz de nuestro país (…) requiere que haya un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos", estimó Camargo, que lanzó un mensaje a Petro: "cuando hablamos de paz total requerimos hablar del cese absoluto de cualquier vulneración de derechos humanos".