“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales”: defensor

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, afirmó Camargo.

El funcionario advirtió que aceptar la propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de frenar los secuestros con fines económicos a cambio de financiación por parte del Gobierno “tendría una nefasta repercusión que contraría las bases de la Constitución del 91”.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, agregó.