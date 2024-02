No hay mayores avances en la consolidación de la paz en el país: Carmago

Finalmente, cuestionó Camargo Assis que el acceso a la tierra y su formalización, uno de los componentes más importantes del Acuerdo Final, "no podrán ser implementados en debida forma mientras los grupos armados al margen de la ley continúen incitando las ocupaciones ilegales o promoviendo aquellas actividades que sirven como fuentes de economías ilícitas. Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del Acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere”.