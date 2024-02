Defensa de Petro pide al CNE pruebas en caso Fecode

Así lo informó la revista Semana citando fuentes del CNE, en lo que se señala se empieza a configurar la estrategia de defensa del mandatario.

Petro, además, denunció en días pasados una supuesta "ruptura institucional" por lo que el considera es una acción de la Fiscalía y otros poderes para llevarlo a un juicio político al Congreso y apartarlo del cargo. Ante lo que solicitó movilizaciones para defender, dijo, la voluntad popular.

"No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, politicos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo. Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero. No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias El Ñeñe que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias El Ñeñe la calificaron como legal; a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas", escribió el mandatario.