“Hemos recibido un tratamiento hostil”: defensa de Nicolás Petro

Durante su intervención, Trujillo lanzó acusaciones en contra de los funcionarios de la Fiscalía a cargo de llevar el proceso penal en contra del hijo del presidente y Vásquez, a quienes señaló de tener tratamientos hostiles en contra suya y de su apoderado.

“De nuestra parte hemos recibido un tratamiento hostil de parte de la Fiscalía, no contamos con las garantías. Estas audiencias tienen que realizarse en un escenario neutral, donde se garanticen los derechos de defensa y el principio de igualdad de armas”, afirmó el penalista, argumentando que el búnker de la Fiscalía no es el lugar más indicado para llevar a cabo las diligencias, dado que los fiscales son la contraparte en el caso y el sitio no es un escenario imparcial.