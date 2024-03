“Dedíquense a gobernar”: senador Mauricio Gómez sobre ejecución presupuestal

“Lo que pasa es que no hay método, no hay orden, hay pocos ministros experimentados con hojas de vida en la vida pública que le puedan aportar al gobierno; lastimosamente la mayoría de ministros y viceministros no están preparados. El que está respondiendo entonces es el presidente y los que están ‘pagando los platos rotos’ son los ciudadanos”, señaló Gómez.

Finalmente, con un tono directo, el senador Gómez instó al gobierno a dejar de lado las distracciones políticas, como discusiones sobre la posibilidad de una asamblea constituyente, y enfocarse en la tarea fundamental de gobernar con eficacia y responsabilidad.