Declaran insubsistente a directora del Archivo General, Ivonne Suárez Pinzón

El ministro Correa detalló este viernes que la decisión de sacar a Suárez del cargo fue tomada luego de que él le pidiera la renuncia hace varias semanas y ella se negara a presentarla.

“Es una decisión que tomamos con el presidente. Hace un mes largo le había pedido yo su renuncia, no me la presentó. En ese orden de ideas, decidimos declararla insubsistente. El enfoque que ella tiene no es un enfoque, como se lo expresé a ella personalmente en mi despacho, no corresponde con lo que queremos hacer con el Archivo en este momento”, indicó el funcionario, según recoge 'Semana'.