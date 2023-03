“Yo soy responsable de lo que digo”: Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

Por su parte, Nicolás Petro negó haber recibido dineros para la campaña presidencial de su padre y aseguró que no conoce a Lopesierra e Hilsaca.

“No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable (...) Son personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”, indicó.