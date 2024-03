En Cúcuta, pareja atacó a dos mujeres porque llamaron “Firulais” a su mascota

Según su versión, en un rato ella fue al baño y cuando volvió el hombre dueño del perro le quitó la silla, por lo que Alejandra la tomó de nuevo y le expresó que esa era en la que ella estaba sentada.

“El tipo responde: ‘yo tengo plata para comprar cualquier silla’, y toma una de la otra mesa. Yo digo: ‘gracias a Dios’, y ahí quedó el tema. Pasado un rato los amigos le molestaban por el “apodo denigrante con el que insultaron al perro” (firulais). El tipo empieza a insultar, yo me giro y veo que es como conmigo y sin mediar palabras me empuja”, detalló Cruz.

Igualmente, la víctima indicó que la pareja del hombre también la agredió: “Su novia muy amablemente me golpea, me aruña la cara, me agarra del pelo y me tiene mientras el valiente novio me golpea a puños en los senos, costillas, espalda, cabeza cuello, cara”.