¿Cuáles son los casos de corrupción que investigan en los fondos para la paz?

En ese intento por tratar de entender el entramado, EL HERALDO pudo evidenciar que desde 2019 hasta inicios de este 2022 el Ocad Paz aprobó para los 43 municipios PDET del Caribe, al menos, 175 proyectos que sumaron 1.6 billones de pesos. Fueron Cesar, Córdoba y Sucre los que más se beneficiaron con los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

No obstante, pudo verificar que en 13 municipios que no son PDET fueron aprobados recursos con asignaciones de la paz. En este punto no es claro si está permitido destinar recursos paz a municipios no PDET.

Precisamente en la rueda de prensa, la directora del DNP detalló que en el Ocad Paz fueron aprobados $6.7 billones para ser ejecutados en dos bienios: 2019-2020 y 2021-2022.

Con relación al segundo bienio, es decir en 2021, se aprobaron $4.4 billones.

“Hemos aprobado $6.7 billones para financiar 681 proyectos con asignación paz. 163 municipios PDET recibieron recursos por parte de la asignación paz. Los 7 municipios restantes se les acompañaron con recursos de otras fuentes de regalías. De los 681, 152 ya están terminados”, precisó Botero.

Mientras que 463 proyectos se están ejecutando en la actualidad y 64 están sin contratar.

“Yo invito a los alcaldes para que denuncien para poder acompañar las investigaciones y hacer que estas se prueben para ejercer los mecanismos correctivos correspondientes”, señaló Botero, quien indicó que la intención es darles “transparencia” a los recursos.