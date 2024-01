¿Por qué magistrada Cristina Lombana no fue elegida presidenta de la Sala?

El encontronazo fue con el magistrado Marco Antonio Rueda, quien, y a pesar de que ya fue presidente de la Sala en el pasado, se postuló para el cargo nuevamente. La postulación, según el magistrado, fue porque este sería su último año en la Corte, pues después se iría del país.

Esto no es nuevo. Rueda fue quien alegó que Arturo Char, ex senador que está siendo investigado por compra de votos, no debía salir en libertad porque no se le habían vencido los términos. Todo esto fue contradiciendo a Lombana, quien había dicho lo contrario.