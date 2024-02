Corte Suprema votará este jueves para elegir fiscal general de la Nación

En el marco de un llamado del presidente Gustavo Petro a la movilización popular para pedir que se elija en breve una nueva fiscal general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia se apresta este jueves a votar para designar al reemplazo de Francisco Barbosa al frente del ente acusador.

Petro advierte de una supuesta "ruptura institucional" en la actual Fiscalía que, afirma, tienen algunos de sus directivos nexos con la mafia, y que, asevera también, buscaría una especie de golpe judicial para apartarlo del poder Ejecutivo vía juicio político en el Congreso. Entre tanto, la actual administración del ente de investigación penal, ternada por el expresidente Iván Duque, opositor de Petro, revisa una aparente financiación ilegal de la campaña del mandatario, al tiempo que lleva sendos procesos contra el hijo y el hermano del presidente, al primero por similares motivos y al segundo por un presunto pacto con delincuentes encarcelados para la consecución de votos a cambio de la paz total.

En la jornada de marchas, que se tomarían las plazoletas de las fiscalías en las principales ciudades del país, también participan los sindicatos, especialmente Fecode, de maestros, señalado por la Fiscalía de donar $500 millones a la campaña de Petro y cuya defensa es que no fue a la campaña sino al Partido Colombia Humana, en medio de una movida que se ha visto en previas justas electorales con otras colectividades.

El pasado 25 de enero la Corte Suprema de Justicia no pudo elegir dentro de la terna enviada por el presidente a la nueva fiscal general de la Nación. Esto debido a que ninguna de las postuladas obtuvo los 16 votos que se requieren. Por ello la nueva votación tuvo que aplazarse hasta este 8 de febrero.

Según la revista Semana hubo 13 votos en blanco, 6 para Amelia Pérez, 4 para Luz Adriana Camargo y ninguno para Ángela María Buitrago.

Tras conocerse los primeros resultados la Corte hizo otra ronda, esta vez entre Pérez y Camargo, en la que cada una sacó 5 votos pero ninguna logró ganarle al voto al blanco, que obtuvo 13.

De acuerdo al reporte periodístico, que cita fuentes de la Presidencia, el Gobierno le habría pedido la renuncia a Pérez pero esta se habría negado y en la Corte estarían analizando si esta ternada cumpliría la edad de retiro forzoso antes de concluir su período en 2027.

Agrega el informe que en el alto tribunal le estarían pasando factura a Camargo por su cercanía con el ex magistrado de esa Corte y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, recordado como el investigador de la parapolítica.

Y sobre Buitrago se lee que ha sido abogada del periodista y columnista Daniel Coronell, que ha adelantado investigaciones sensibles contra algunos poderes políticos y económicos, "y eso habría generado prevenciones".

El tema es que si no se elige fiscal antes del 12 de febrero, cuando cumple Barbosa su periodo, la vicefiscal Martha Mancera asumirá temporalmente como fiscal encargada, lo que no sería excepcional en la historia del ente acusador sino por el hecho de que a principios de abril de este año cinco magistrados salen de la Corte, lo que puede retrasar la elección porque puede tomarse la decisión de que hasta no tener a los 23 magistrados no se elige fiscal y porque de votarse la decisión con los nuevos integrantes, los consensos o mayorías que vienen trabajándose pueden reconfigurarse.

De acuerdo con el portal La Silla Vacía, que cita fuentes, hay tres bandos en la Corte: Está un primer bloque que son los que quieren elegir a la fiscal cuanto antes, e incluso propondrán que se hagan sesiones extraordinarias hasta que se decida, al parecer este grupo abanderado por Luis Antonio Hernández. Un segundo bloque más numeroso lo conforman los magistrados que no están reacios a votar pero creen que debe hacerse en las sesiones quincenales de la Sala Plena. Y al tercer grupo no le gusta ningún nombre de la terna y quiere votar en blanco para que ninguna sea elegida, y en este estaría el magistrado Gerardo Botero, quien buscó tumbar la terna mediante una tutela por considerar que debía tener mínimo a un hombre.

A esta terna además cada semana parece salirle un nuevo pero.

Hace unos meses se conoció que la Corte Suprema de Justicia respondió que no a la solicitud de que ese alto tribunal devolviera al jefe de Estado la terna presentada para que se escoja al nuevo fiscal general, pues el mandatario la conformó solo con mujeres y la petición dice que se debe incluir hombres por "equidad de género".

El presidente del máximo tribunal de la justicia ordinaria, el magistrado Fernando Castillo, le respondió al ciudadano Belisario Jiménez sus reparos frente a la terna presentada inicialmente el pasado 2 de agosto con los nombres de Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, y que a finales de septiembre pasado se le sustituyó la designación de Cerón por la de Luz Adriana Camargo.

Jiménez pedía devolver la terna "a efectos de que se reestructure y garantice en la misma la inclusión del hombre (género masculino) en la tema para que se proporcionada (sic) a las exigencias de la Ley 581 del 2000”.

Pero el togado le contestó el pasado 15 de septiembre que "la plenaria determinó que no existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, para elegir fiscal general de la Nación”.

En este mismo sentido, uno de los magistrados de la propia Corte Suprema, Gerardo Botero, entuteló en los últimos días para que se incluya un hombre en la terna porque "se incurrió por parte del señor presidente de la República en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino además de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”.

El togado emitió la acción judicial teniendo en cuenta el derecho de petición que llegó al alto tribunal, en el que Jiménez pedía que no se tuviera en cuenta la terna presentada, al no contar con un hombre. Sin embargo, el pasado 14 de septiembre, luego de una ardua discusión, la mayoría de los magistrados negó la petición, pero el togado Botero Zuluaga dejó por expreso cuál era su postura al respecto y por qué estaba de acuerdo con la devolución de la terna.

"En ese intervención manifesté, que como potencial elector que soy del próximo fiscal general de la nación, como magistrado de la Corte Suprema, consideraba que se me estaba violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada solo por mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria en una persona del sexo femenino", se lee en la acción de tutela.

Vale mencionar que este no es el único lío jurídico que enfrenta la terna, pues la anteriormente ternada Amparo Cerón se opuso a la decisión de Petro de reemplazarla por Luz Adriana Camargo y pidió que se respete su derecho a ser elegida.

“El día de ayer 26 de septiembre de 2023, por los medios de comunicación, me enteré que el señor presidente de la República, envió a la honorable Corte Suprema de Justicia, una llamada 'nueva terna' para elegir fiscal general de la Nación, donde excluye mi nombre (…). Para tomar esta decisión administrativa no fui consultada, tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme”, expuso Cerón en su momento en una carta remitida a Fernando Castillo Cadena, presidente del alto tribunal.

Por eso Amparo Cerón hizo una solicitud a la Corte Suprema de Justicia: “Solicito se respete el trámite constitucional, procesal administrativo y se garantice mi derecho de elegibilidad”, lo que entrará a evaluar el alto tribunal.

De hecho, había trascendido al respecto que este jueves 12 de octubre se dará inicio a la discusión que le hará frente a la acción judicial interpuesta por la exfiscal Cerón, quien advirtió: “No he renunciado a ser integrante de la terna para fiscal general de la Nación, remitida por el señor presidente”.

Debido a esto se complica la situación de la terna que está en poder de la Corte Suprema, si se tiene en cuenta que Petro realizó el cambio en el que retiraba el nombre de Cerón e incluía el de Camargo Garzón, quien además es muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya que trabajó con él en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Por este cambio la terna que quedó vigente en la Corte Suprema está integrada por las juristas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Ahora la más fuerte opcionada para quedarse al frente de la Fiscalía es Camargo Garzón.

De esta forma, todo el lío jurídico que se suscitó por el cambio en la terna para elegir al fiscal general se definiría este 12 de octubre, según informó posteriormente el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“No me puedo adelantar a las decisiones de Sala de Gobierno que deben reivindicadas en la Sala Plena de la corporación, lo cual debe acontecer el próximo 12 de octubre”, dijo el magistrado, quien agregó que "ese tema del derecho de petición lo tenemos que resolver, o sea, nos toca estudiar para mirar si los casos son iguales, cómo se llevaría y demás”.

Agregó que “la Sala de Gobierno tiene que tomar entre estas dos decisiones. El derecho de petición de la doctora Cerón es lo bastante completo como para abordar las dos temáticas que están proponiendo”.

En noviembre pasado, durante la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de las ternadas a fiscal general, la ex fiscal de Derechos Humanos, Amelia Pérez, exiliada del país durante nueve años, dijo que si hay justicia en Colombia habrá paz.

Fue fiscal fundadora de la Unidad de Derechos Humanos, donde investigó masacres como las de Pichilín, El Aro, Mampuján y el atentado al Club El Nogal, así como asesinatos y desapariciones de funcionarios de la Rama Judicial.

"Si tenemos justicia podemos tener paz. (...) El fundamento de mi exilio fue el estricto cumplimiento del deber, empecé en la Colombia olvidada y laboré desde su fundación en la Unidad de Derechos Humanos", inició su intervención.

Sostuvo además que la Fiscalía ejerce su labor en medio de dificultades y es objeto de serios cuestionamientos: "Colombia no ha sido ajena a la corrupción tanto a nivel público como privado, por ejemplo en los casos Reficar y Odebrecht, y también hay una tardía y débil respuesta de justicia frente a la inseguridad y la impunidad que han minado la confianza de la ciudadanía".

Propuso ante los magistrados además "fortalecer las URI en recurso humano y científico, son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia. Los fiscales deben actuar más allá de sus despachos e ir al lugar de los acontecimientos y ningún sector del suelo patrio debe estar vedado para el ente investigador, y para ello en cada municipio debe haber un fiscal y un juez".

Dijo así mismo que prestará "especial atención a la violencia de género, que golpea a las mujeres y mi objetivo es crear unidades específicas que asuman el conocimiento de estos hechos con apoyos psicosociales".

Y finalmente dijo que pondrá enfasis en "los asesinatos de líderes sociales, de defensores del medio ambiente y de desmovilizados, para lo que haré una profunda revisión de la Unidad de Derechos Humanos".

La ternada a fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que se requieren modelos diferenciados de justicia en el territorio nacional debido a que no es igual la criminalidad en Soledad que en Bogotá.

Camargo, ex fiscal delegada ante la Corte, ex magistrada auxiliar de la Corte, ex consultora de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que "el macroobjetivo de la Fiscalía es cómo perseguir de manera eficiente la criminalidad, y uno de los retos que hay es que que el fenómeno criminal en Soledad, Atlántico, no es igual al de Medellín o Bogotá y se requieren modelos diferenciados".

Otro reto, agregó, "es el grave problema de congestión en los juzgados, donde hay desequilibrio en la Fiscalía porque hay solo 3 mil preacuerdos y 100 mil acusaciones".

Por ello propuso cinco líneas de acción para trabajar en el ente acusador.

"Propongo priorizar con enfoque territorial, análisis criminal tecnológico con sistemas de información y analítica de datos con las rutas del dinero, fortalecimiento de la ruta de atención a las víctimas para no solo recibir denuncias sino dar asistencia psicosocial y apoyo legal, incremento de los mecanismos de la justicia premial con un fortalecimiento investigativo y de formación para que el imputado resuelva acogerse a la justicia y un rediseño de los indicadores de gestión porque dependiendo de las metas que pongamos hacia allá camina la entidad", concluyó.

Y la ex fiscal delegada ante esa corte, Angela María Buitrago, dijo que la Fiscalía no debe usarse para perseguir a la oposición.

Buitrago, quien llevó casos como el holocausto del Palacio Justicia, paramilitarismo y narcotráfico, quien es docente de la Universidad Externado y trabajó también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que "la Fiscalía no debe ser un órgano persecutor, como la de Guatemala, instrumentalizado para perseguir a los opositores, la justicia debe ser imparcial y esa es una garantía de independencia".

Indicó además que aunque la fiscalía tiene 27 mil personas solo hay 22 mil nombradas y solo en carrera 4 mil, con un presupuesto para 2024 de $6 billones y que cubre unos 600 municipios.

"Trabajamos con un número de fiscales muy reducido. Tenemos 2,8 millones de casos, las absoluciones ocupan entre el 57 y el 63 por ciento, se han perdido preacuerdos, la realidad delictiva está por encima de lo que hace la Fiscalía, en más del 80% del territorio nacional hay una delincuencia especializada de grupos armados organizados y grupos delincuenciales, y por ello la Fiscalía no puede quedar centralizada sino seguir buscando ir al territorio", indicó.

Y agregó la exfiscal en su exposición: "No voy a realizar transformaciones legislativas, está saturada de ellas la Fiscalía, lo que propongo es una reingeniería que aproveche lo que tiene la Fiscalía y desconcentre el poder de las jerarquizaciones, la mejora debe ser de la calidad y no tanto de la cantidad".