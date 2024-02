Corte Suprema concedió libertad condicional al exsenador Eduardo Pulgar

Vale mencionar que a Pulgar le restan 11 meses para cumplir condena, que sería un periodo de prueba que determinó la Corte. En este lapso, el exsenador deberá informar todo cambio de residencia, manifestar buena conducta, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello y no salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena.

Además, el alto tribunal argumentó que su liberación no representa un peligro para la comunidad.

Así se lee en la decisión del alto tribunal: “En este caso se evidencia que el propósito resocializador de la pena es de buen pronóstico, pues es patente que, sumado a la significativa proporción de la sanción total superada, el comportamiento del reo durante su ni reclusión permite predicar razonablemente que el cumplimiento total de la condena en confinamiento no resulta necesario, pues todo lo analizado indica que su liberación no representa un peligro para la comunidad y que existen razones suficientes para augurar que Pulgar Daza no volverá a delinquir, porque su cabal y adecuado proceso penitenciario no arroja motivos para suponer razonablemente que podría incurrir en delitos de otra naturaleza”.