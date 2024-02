Corte Suprema de Justicia no eligió fiscal este jueves

Aún no hay humo blanco en la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. Este jueves se llevó a cabo la segunda ronda votación en la Sala Plena del alto tribunal, pero ninguna de las candidatas obtuvo los 16 votos necesarios para reemplazar en el cargo a Francisco Barbosa.

La siguiente ronda de votación será el 22 de febrero.

"Sesionamos en condiciones de normalidad, adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la Nación, que conforme a nuestro reglamento requiere una mayoría de 16 votos", dijo el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte.

Agregó Chaverra que la Corte "continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en nuestra próxima sesión ordinaria de sala plena", que sería el jueves 22 de febrero.

De esta manera, , la vicefiscal Martha Mancera asumirá temporalmente como fiscal encargada, lo que no sería excepcional en la historia del ente acusador sino por el hecho de que a principios de abril de este año cinco magistrados salen de la Corte, lo que puede retrasar la elección porque puede tomarse la decisión de que hasta no tener a los 23 magistrados no se elige fiscal y porque de votarse la decisión con los nuevos integrantes, los consensos o mayorías que vienen trabajándose pueden reconfigurarse.

El pasado 25 de enero la Corte Suprema de Justicia no pudo elegir dentro de la terna enviada por el presidente a la nueva fiscal general de la Nación. Esto debido a que ninguna de las postuladas obtuvo los 16 votos que se requieren. Por ello la nueva votación tuvo que aplazarse hasta este 8 de febrero.

Según la revista Semana hubo 13 votos en blanco, 6 para Amelia Pérez, 4 para Luz Adriana Camargo y ninguno para Ángela María Buitrago.

Tras conocerse los primeros resultados la Corte hizo otra ronda, esta vez entre Pérez y Camargo, en la que cada una sacó 5 votos pero ninguna logró ganarle al voto al blanco, que obtuvo 13.