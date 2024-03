Corte niega nulidad que pidió Minminas sobre fallo de deducción de regalías

El Ministerio alegaba que la sentencia violaba el debido proceso por desconocimiento del precedente relativo al alcance del control de constitucionalidad; y la facultad de limitar las deducciones en el impuesto de renta; incongruencia entre la parte motiva y resolutiva porque, a juicio del Ministerio, la Corte debió declarar la exequibilidad condicionada de la norma; y por omisión de decisión de asuntos con relevancia constitucional, pues en opinión del Ministerio la Corte no consideró que la prohibición de deducción de las regalías garantizaba la integridad de las mismas prevista en el artículo 360 de la Constitución.

El alto tribunal, no obstante, advirtió que en la solicitud del Gobierno hubo "incumplimiento de la carga argumentativa mínima que permite entrar a resolver de fondo este tipo de solicitudes. En particular, la Corte encontró que los argumentos propuestos por el Ministerio correspondían a controversias resueltas en la sentencia C-489 de 2023. De modo que la solicitud de nulidad no ofrecía argumentos para demostrar una violación ostensible, probada, significativa y trascendental del debido proceso. Por el contrario, la solicitud de nulidad se enfocaba en controvertir la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, que está protegida por la inmutabilidad de la cosa juzgada".