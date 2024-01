Abren indagación contra Iván Name por presunta relación con Los Rastrojos

Según la Revista Cambio, el máximo tribunal de la justicia ordinaria entraría a revisar su presunta relación con Los Rastrojos ante los testimonios de dos integrantes de la organización criminal dirigida por alias El Negro Ober.

Los testimonios de alias Brayan y de Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que luego pasó a integrar Los Rastrojos, serían las supuestas pruebas para la pesquisa.

Alias Pistón dijo al respecto que la organización criminal habría apoyado a la familia Name en el Atlántico para que tanto Iván como el ex presidente del Congreso, José David Name, del Partido de la U, llegaran al Legislativo en las elecciones de 2022.