Hallazgos fiscales por $52.528 millones en recursos para subsidios de gas

Según la entidad el aplicativo de subsidios por el Ministerio de Minas y Energía no han sido efectivos, dado que no contempla como regla de validación que el documento aportado no se encuentre cancelado por fallecimiento del titular.

Además, fueron otorgados subsidios a menores de edad que no cumplían con la condición establecida en la Resolución No 40720 de 2016.

Finalmente, a través de auditorías se evidenció debilidades de control en el aplicativo web GLP Cilindros, pues no restringe el otorgamiento del subsidio únicamente al tipo de documento de identidad cédula de ciudadanía, sino que admite cualquier otro tipo de documento.