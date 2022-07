Contraloría reveló hallazgos fiscales por $15 mil millones en Emcali

Así mismo, el cuarto se refiere al pago de órdenes de compra sin soporte en el acuerdo comercial 800-AC-1593- 2019, en cuantía de 1.265.307.863 de pesos. El quinto con el pago por actividades contractuales no soportadas en el contrato No. 590 de 2019, en cuantía de 196.200.000 de pesos. Y el sexto con valores reconocidos en la liquidación unilateral del contrato No. 1215 de 2021, en cuantía de 176.621.004 de pesos.

"El organismo de control evidenció omisiones frente al seguimiento administrativo, jurídico, técnico y financiero que debía seguir la empresa, específicamente en aspectos relacionados con la planeación al estructurar los procesos contractuales, los permisos y licencias previas a la ejecución de contratos de obra, la apropiación presupuestal, la justificación de la necesidad y conveniencia de la contratación, idoneidad y selección objetiva; los ítems no previstos, deficiencias en la supervisión, incumplimiento en la aprobación de los planes de trabajo, cronogramas, seguimiento y control de los avances físicos de obra; la gestión documental de los expedientes contractuales e informes de supervisión y la falta de seguimiento a los incumplimientos de los contratistas", señaló el ente de control.