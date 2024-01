Contraloría establece hallazgos fiscales en la SAE por $28 mil millones

Advierte en el reporte que dos son los hallazgos más representativos establecidos en esta auditoría. Uno en la Sociedad Ladrillera La Candelaria, en la que "el depositario realizó un contrato de arrendamiento con la Asociación Mutuall de las Américas, por cánones mensuales de $20.000.000, para un total de $2.400.000.000 y una vigencia de 10 años y dos meses. A la fecha se adeuda a la sociedad la suma de $1.994.476.562".

Adicionalmente, aseguran, en el año 2017 la SAE nombra una nueva depositaria con funciones de liquidador, quien a la fecha no ejerce la administración de la sociedad, debido a la ocupación irregular por parte de personas amparadas en que realizaron pagos a través de un contrato de endoso por acreencias laborales, adeudadas por Ladrillera La Candelaria. Así mismo, se verificó que la sociedad mencionada desarrolla su objeto social, sin embargo, a la fecha la SAE no tiene el control de la sociedad y no percibe ingresos por conceptos de cánones de arrendamiento ni por utilidades.