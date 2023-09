“Fondo de Precios de Combustibles debe rediseñarse o desmontarse”

Indica en este aparte la Contraloría que la consecuencia imprevista del mal funcionamiento del FEPC ha sido la necesidad de declarar altos dividendos por parte de Ecopetrol para así poder sanear el fondo con las utilidades de la petrolera, lo que conlleva a una menor disponibilidad de recursos de inversión para sus programas y derivado de esto se origina la necesidad de emitir bonos de deuda, aumentando los niveles de endeudamiento de dicha compañía.

No obstante, pone de presente la entidad que con el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023"queda claro que no se va a desmontar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por lo menos en el corto plazo, pero sí se espera rediseñar su funcionamiento y se le dará prioridad a la extinción de déficits para que su acumulación no sea tan onerosa".

En este sentido concluye el organismo de control que "por ahora, el aumento gradual y constante del precio interno para equipararlo al de referencia internacional es consecuente con la eliminación del déficit y los problemas que este acarrea, pero los cambios al funcionamiento del FEPC y del precio interno de los combustibles fósiles deben ser, en el largo plazo, consecuencia de la aplicación de una política constante y no coyuntural como hasta ahora”.